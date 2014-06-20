Испанский мастиф
Испанский мастиф – это величественная и благородная собака с прекрасными охранными качествами и податливым характером.
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Собака – это больше, чем просто друг человека
Ученые до сих пор неоднозначны в определении, хотя бы приблизительной даты одомашнивания предков современных собак человеком. С уверенностью можно сказать только то, что это самый древний и самый первый факт приручения дикого зверя первобытными людьми. Последние исследования, проведенные в 2013 году, с очень высокой вероятностью показали, что родина первых домашних собак все же является Европа, а не как это предполагалось ранее, Средний Восток или Восточная Азия. Датируют первый факт одомашнивания достаточно большим временным отрезком – от 18 до 32 тысяч лет тому назад.
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Английский сеттер: история возникновения и основные характеристики
История возникновения породы
Более четырехсот лет длинношерстых английских легавых разводили в различных регионах Англии. Единой породы, а точнее, единого стандарта, не было. Некоторые заводчики пытались усовершенствовать породу, вывести идеального сеттера. Но получилось только у Эдварда Лаверака, который занимался выведением английского сеттера около 35 лет. В честь заводчика собак называют еще «лаверак-сеттер» или просто «лаверак».
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Уход за щенками таксы
Многие думают, что собака, да и вообще любое домашнее животное — это большая ответственность и поэтому никого не заводят. Но, большинство людей уверены, что это совсем не так. С домашним любимцем тяжело только первое время, а потом, привыкнув, вы начинаете видеть очень много плюсов в его приобретении.
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Нужна ли собака в доме
Любое животное в доме обязательно принесёт своему хозяину массу удовольствия. Ведь общаясь с «братьями нашими меньшими» мы не только воспитываем их, но и сами многому можем научиться у своих питомцев. Кроме того что животное дисциплинирует своего хозяина, развивает в нём чувство ответственности за того, кого ты приручил, каждое животное имеет такую особенность — очищать энергетику жилища.
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Выгуливать ли собаку в жару?
Долгожданное лето приносит жару. Как помочь нашим четвероногим питомцам пережить эту экстремальную ситуацию?
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Как научить собаку простым командам?
Собака — это не просто верный друг и защитник, это еще и животное, которое может нанести вред окружающим. Для того чтобы ваш пес вел себя «прилично» и в вашем обществе и во время прогулки его нужно воспитывать. Также он должен уметь выполнять элементарные команды, которые в любой момент смогут его остановить, успокоить и т.д. О том, каким командам и каким образом обучить собаку, читайте далее.
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Берем собаку в поездку
Хозяин собаки не всегда свободен в своих перемещениях, так как надолго оставлять ее одну нельзя. В случае необходимости куда-то отправиться у человека есть два варианта: либо оставить кому-то животное, либо взять его с собой. Если Вы выбрали второй вариант, необходимо обеспечить собаке условия, при которых в дороге ей будет наиболее удобно.
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10 самых умных пород собак
Собака, как и человек, обладает интеллектом и способна на обдуманные поступки. Не раз хозяин, имеющий дома четвероногого друга, мог заметить со стороны любимца действия, которые нельзя совершить просто так, спонтанно. А взгляд – чего только он один стоит. Когда пес смотрит, возникает ощущение, что в его голове огромный кладезь мудрости и нескончаемый поток умных мыслей, просто сказать он нам ничего не может, а так дал бы дельный совет и даже ничего не попросил бы взамен. Разве только за ухом почесать и большую безвозмездную любовь. На протяжении многих лет людьми выводится все больше пород, и каждая уникальна по-своему. Есть преданные собаки, есть те, кто лучше охотится, плавает, охраняет, бегает, а есть собаки, которые обладают интеллектом гораздо высшим, чем четвероногие сородичи. И у них даже есть собственный рейтинг – Топ-10.
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Как выбрать ультразвуковой отпугиватель собак
Ультразвуковые отпугиватели собак сейчас очень популярны среди почтальонов, социальных работников, работников жилищно-коммунального комплекса и так далее. То есть у тех, кому по долгу службы приходится много ходить по различным улицам и дворам, часто и в ночное время суток. И именно у них больше всего шансов встретиться со стаей бродячих собак.
Читать полностью: Как выбрать ультразвуковой отпугиватель собак
Самые лучшие корма для ваших собак
У вас есть домашний питомец тогда вас должно интересовать, чем накормить его. При этом пища для собаки или кота должна быть питательной и калорийной. В наше время корм для собак есть в огромном ассортименте, но поистине натуральной пищи не так уж и много.
Читать полностью: Самые лучшие корма для ваших собак
Артрит у собак
Артрит – одно из наиболее распространенных заболеваний собак, поражающий 20% из них. Некоторые породы, имеющие короткие или наоборот, слишком длинные ноги заведомо предрасположены к заболеваниям суставов. В подобных случаях необходимо с раннего возраста наблюдать за поведением животного, проявляя особенную заботу. Артрит в пожилом возрасте вызывается естественной эрозией хряща, в связи с возрастными изменениями и рядом других причин.
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Топ 5 самых агрессивных пород собак
Многие люди считают, что чем крупнее собака, тем более она агрессивна. Однако здесь сразу стоит отметить, что самые опасные породы гораздо реже проявляют агрессию по отношению к человеку, нежели их маленькие и на первый взгляд добрые «сородичи».
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История происхождения породы: бивер-йоркширский терьер
Серия «История происхождения породы»: бивер-йоркширский терьер
Бивер-йоркширский терьер – миниатюрный компаньон, который словно создан для приверженцев йорков, желающих привнести в их окрас больше яркости. От первоначальной породы бивер отличается наличием в окраске белого цвета – лапы, живот, грудь и кончик хвоста этих маленьких красавцев сделали породу столь популярной по всему миру.
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Поводок для собаки
В настоящее время существует большой выбор поводков для ваших питомцев. Они являются жизненно важными аксессуары для владельцев собак, и имеют колоссальное значение во время обучения собак.
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