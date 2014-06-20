Испанский мастиф

Собака, как и человек, обладает интеллектом и способна на обдуманные поступки. Не раз хозяин, имеющий дома четвероногого друга, мог заметить со стороны любимца действия, которые нельзя совершить просто так, спонтанно. А взгляд – чего только он один стоит. Когда пес смотрит, возникает ощущение, что в его голове огромный кладезь мудрости и нескончаемый поток умных мыслей, просто сказать он нам ничего не может, а так дал бы дельный совет и даже ничего не попросил бы взамен. Разве только за ухом почесать и большую безвозмездную любовь. На протяжении многих лет людьми выводится все больше пород, и каждая уникальна по-своему. Есть преданные собаки, есть те, кто лучше охотится, плавает, охраняет, бегает, а есть собаки, которые обладают интеллектом гораздо высшим, чем четвероногие сородичи. И у них даже есть собственный рейтинг – Топ-10.

Читать полностью: 10 самых умных пород собак